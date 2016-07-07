Продолжаются отгрузки свободно-подвижных опор ОСП-820/1020 для магистрального нефтепровода с диаметром ППУ-оболочки 1020мм Санкт-Петербург.

Опоры будут применены при реконструкции магистрального нефтепровода "Ванкорское месторождение - НПС "Пурпе". Поставка производится в точном соответствии со взятыми на себя договорными обязательствами, отгрузки производятся по согласованному с Заказчиком графику.

На основе опросных листов проектного института, специалистами «Невского завода ТРУБОДЕТАЛЬ» был решен ряд сложных задач при создании конструкции опор свободно-подвижных. Разработанная техническая документация учитывает все заявленные в проекте требования, включая климатические и сейсмические особенности района строительства.

Изготовлению столь масштабной партии изделий, предшествовало существенное переоборудование производственных мощностей и наращивание складских площадей нашего предприятия. С поставленными непростыми задачами, менеджмент и трудовой коллектив завода справились на отлично.Изготовленная «Невским заводом ТРУБОДЕТАЛЬ» продукция, использующаяся в строительстве объектов значимого в масштабах страны Заказчика - лучшее подтверждение профессионализма наших сотрудников и высокого уровня технической оснащенности производства.



