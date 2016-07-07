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Продолжаются отгрузки свободно-подвижных опор ОСП-820/1020 для магистрального нефтепровода с диаметром ППУ-оболочки 1020мм Санкт-Петербург.




Опоры будут применены при реконструкции магистрального нефтепровода "Ванкорское месторождение - НПС "Пурпе". Поставка производится в точном соответствии со взятыми на себя договорными обязательствами, отгрузки производятся по согласованному с Заказчиком графику. 

На основе опросных листов проектного института, специалистами «Невского завода ТРУБОДЕТАЛЬ» был решен ряд сложных задач при создании конструкции опор свободно-подвижных. Разработанная техническая документация учитывает все заявленные в проекте требования, включая климатические и сейсмические особенности района строительства.

Изготовлению столь масштабной партии изделий, предшествовало существенное переоборудование производственных мощностей и наращивание складских площадей нашего предприятия. С поставленными непростыми задачами, менеджмент и трудовой коллектив завода справились на отлично.Изготовленная «Невским заводом ТРУБОДЕТАЛЬ» продукция, использующаяся в строительстве объектов значимого в масштабах страны Заказчика - лучшее подтверждение профессионализма наших сотрудников и высокого уровня технической оснащенности производства.

 

Добавлено: 07.07.2016 9:43
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Контактное лицо: 
Фирма:  "Невский завод ТРУБОДЕТАЛЬ"
Телефон:  +7 (812) 777-60-30, 900-66-30, 900-66-50
Адрес:  195299 г., Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.2 лит. А
E-mail:  Написать письмо
Сайт: www.Truba-Detal.ru


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Продолжаются отгрузки свободно-подвижных опор ОСП-820/1020 для магистрального нефтепровода с диаметром ППУ-оболочки 1020мм
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