Открываем новое подразделение по поставке металлообрабатывающего оборудования от наших китайских деловых партнёров. Россия.
С января 2016 года наши специалисты готовы предложить Вам поставку качественного металлообрабатывающего оборудования от наших китайских деловых партнёров - ведущих производителей оборудования для металлообработки в КНР. Обеспечиваем поставку оборудования «под ключ», шеф-монтаж, настройку, обучение персонала, техническое, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. При необходимости готовы обеспечить поставку рулонного проката для нужд Вашего производства по конкурентноспособным ценам производства АО «Arcelor Mittal», Казахстан.
Перечень поставляемого оборудования производства КНР:
1) Линии для производства профнастила С8, С10/СС10, С15/С15А/С15В, (до 15 метров/мин.)
2) Линии для производства металлочерепицы Монтеррей и Супер-Монтеррей.
3) Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Шанхай.
4) Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Монтеррей.
5) Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Каскад.
6) Двойная линия для производства профилей Knauf 60x27 27x28.
7) Оборудование по производству сэндвич панелей PRL-6-SA.
8) Оборудование по производству щелевых фильтров.
9) Портальный станок плазменной резки FLD-2060 ( толщина металла от 0,5 до 30,0 мм ).
На всё поставляемое оборудование предоставляется гарантия:
- Гарантийный срок обслуживания линии 12 месяцев.
- Льготная цена на послегарантийное обслуживание.
- В комплект поставки линии входит набор расходников для ТО.
- Запчасти для линии в наличии в Новокузнецке по льготной цене, срок поставки не более 14 дней.
Если Вас заинтересовало наше предложение - отправьте официальную заявку на фирменном бланке Вашего предприятия на электронную почту: biolinecompanys@gmail.com. Наши менеджеры свяжутся с Вами при первой возможности. С уважением, команда «БиоЛайн».
Контактное лицо: Станислав Васильевич Переверзев
Фирма: ООО ЛСК "БиоЛайн"
Телефон: Тел. +7 (3843) 78-50-23; 78-50-28. Тел./факс: +7 (3843) 78-50-32 (приёмная).
Адрес: 654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28 а.
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Сайт: biolinecompany.com