Открываем новое подразделение по поставке металлообрабатывающего оборудования от наших китайских деловых партнёров. Россия.

С января 2016 года наши специалисты готовы предложить Вам поставку качественного металлообрабатывающего оборудования от наших китайских деловых партнёров - ведущих производителей оборудования для металлообработки в КНР. Обеспечиваем поставку оборудования «под ключ», шеф-монтаж, настройку, обучение персонала, техническое, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. При необходимости готовы обеспечить поставку рулонного проката для нужд Вашего производства по конкурентноспособным ценам производства АО «Arcelor Mittal», Казахстан.

Перечень поставляемого оборудования производства КНР:

1) Линии для производства профнастила С8, С10/СС10, С15/С15А/С15В, (до 15 метров/мин.)

2) Линии для производства металлочерепицы Монтеррей и Супер-Монтеррей.

3) Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Шанхай.

4) Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Монтеррей.

5) Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Каскад.

6) Двойная линия для производства профилей Knauf 60x27 27x28.

7) Оборудование по производству сэндвич панелей PRL-6-SA.

8) Оборудование по производству щелевых фильтров.

9) Портальный станок плазменной резки FLD-2060 ( толщина металла от 0,5 до 30,0 мм ).

На всё поставляемое оборудование предоставляется гарантия:

Гарантийный срок обслуживания линии 12 месяцев.

Льготная цена на послегарантийное обслуживание.

В комплект поставки линии входит набор расходников для ТО.

Запчасти для линии в наличии в Новокузнецке по льготной цене, срок поставки не более 14 дней.

Если Вас заинтересовало наше предложение - отправьте официальную заявку на фирменном бланке Вашего предприятия на электронную почту: biolinecompanys@gmail.com. Наши менеджеры свяжутся с Вами при первой возможности. С уважением, команда «БиоЛайн».



