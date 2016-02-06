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Открываем новое подразделение по поставке металлообрабатывающего оборудования от наших китайских деловых партнёров. Россия.




С января 2016 года наши специалисты готовы предложить Вам поставку качественного металлообрабатывающего оборудования от наших китайских деловых партнёров - ведущих производителей оборудования для металлообработки в КНР. Обеспечиваем поставку оборудования «под ключ», шеф-монтаж, настройку, обучение персонала, техническое, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. При необходимости готовы обеспечить поставку рулонного проката для нужд Вашего производства по конкурентноспособным ценам производства АО «Arcelor Mittal», Казахстан.

Перечень поставляемого оборудования производства КНР:

1)      Линии для производства профнастила С8, С10/СС10, С15/С15А/С15В, (до 15 метров/мин.)

2)      Линии для производства металлочерепицы Монтеррей и Супер-Монтеррей.

3)      Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Шанхай.

4)      Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Монтеррей.

5)      Двойная линия для производства профнастила С10 и металлочерепицы Каскад.

6)      Двойная линия для производства профилей Knauf 60x27 27x28.

7)      Оборудование по производству сэндвич панелей PRL-6-SA.

8)      Оборудование по производству щелевых фильтров.

9)      Портальный станок плазменной резки FLD-2060 ( толщина металла от 0,5 до 30,0 мм ).

На всё поставляемое оборудование предоставляется гарантия:

  • Гарантийный срок обслуживания линии 12 месяцев.
  • Льготная цена на послегарантийное обслуживание.
  • В комплект поставки линии входит набор расходников для ТО.
  • Запчасти для линии в наличии в Новокузнецке по льготной цене, срок поставки не более 14 дней.

Если Вас заинтересовало наше предложение - отправьте официальную заявку на фирменном бланке Вашего предприятия на электронную почту: biolinecompanys@gmail.com. Наши менеджеры свяжутся с Вами при первой возможности. С уважением, команда «БиоЛайн».

 

Добавлено: 06.02.2016 0:17
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Контактное лицо:  Станислав Васильевич Переверзев
Фирма:  ООО ЛСК "БиоЛайн"
Телефон:  Тел. +7 (3843) 78-50-23; 78-50-28. Тел./факс: +7 (3843) 78-50-32 (приёмная).
Адрес:  654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28 а.
E-mail:  Написать письмо
Сайт: biolinecompany.com


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Открываем новое подразделение по поставке металлообрабатывающего оборудования от наших китайских деловых партнёров.
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