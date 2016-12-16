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Нефтегазовое оборудование Россия.




ООО «НЕДРАКАМ» разрабатывает и изготавливает:
-Автомобили для гидродинамических и геофизических исследовании нефтегазодобывающих скважин-Лебедка ЛКИ-ГИС, ЛС-6,  для гидродинамических исследований скважин с консольным барабаном— УДС – лебедка установка депарафинизации скважин-Лубрикаторы устьевые скважинные на давление Рраб=14, 21, 35, 70МПа-Пробоотборники КЖ-400 и КЖО-4-Превентора от 14Мпа до 70Мпа-Вентиля высокого давления КВД до 70Мпа-Сальниковая-герметизирующая лубрикаторная головка  до 70Мпа-Центраторы-Скребки скважинные, скреперы-Переходники, Муфты НКТ, фланцы-ЗИП для глубинных пробоотборников   ВПП-300, ПГ-1000-Шаблоны-Проволока скребковая-Станции управления штанговыми глубинными насосами-Автомобили для технического обслуживания АРОК, ПАРМ, АНРВ, АРС.-Вагон-дома-Изготовление нестандартного оборудования, оснастки

(8552)367-637nedrakam@mail.ru

 

Добавлено: 16.12.2016 10:24
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Контактное лицо:  Недракам
Фирма:  ООО "НЕДРАКАМ"
Телефон:  Адрес: 423831, Россия, г.Набережные Челны, ПромКомЗона 2А Тел.: (8552)367-637 приемная Тел.: (8552)367-647 Тел.: (8552)367-657 тех.отдел E-mail: nedrakam@mail.ru, nedrakam@bk.ru
Адрес:  Россия, г.Набережные Челны, ПромКомЗона 2А
E-mail:  Написать письмо
Сайт: www.nedrakam.ru


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Нефтегазовое оборудование
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