Нефтегазовое оборудование Россия.

ООО «НЕДРАКАМ» разрабатывает и изготавливает:

-Автомобили для гидродинамических и геофизических исследовании нефтегазодобывающих скважин-Лебедка ЛКИ-ГИС, ЛС-6, для гидродинамических исследований скважин с консольным барабаном— УДС – лебедка установка депарафинизации скважин-Лубрикаторы устьевые скважинные на давление Рраб=14, 21, 35, 70МПа-Пробоотборники КЖ-400 и КЖО-4-Превентора от 14Мпа до 70Мпа-Вентиля высокого давления КВД до 70Мпа-Сальниковая-герметизирующая лубрикаторная головка до 70Мпа-Центраторы-Скребки скважинные, скреперы-Переходники, Муфты НКТ, фланцы-ЗИП для глубинных пробоотборников ВПП-300, ПГ-1000-Шаблоны-Проволока скребковая-Станции управления штанговыми глубинными насосами-Автомобили для технического обслуживания АРОК, ПАРМ, АНРВ, АРС.-Вагон-дома-Изготовление нестандартного оборудования, оснастки



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