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Принимаются заявки на поставку угольного концентрата на 1 - 2 квартал 2016 года. Россия.




Принимаются заявки на поставку угольного концентрата на 1 - 2 квартал 2016 года. Цена поставки фиксируется на момент подписания договора (контракта).
1) Марка концентрата ГЖ (шахта Распадская, разрез Распадский). Цена: 2450-00 руб/тонна FCA (Междуреченск).
2) Марка концентрата ГЖО (МУК 96). Цена: 1970-00 руб/тонна FCA (Междуреченск).
3) Марка концентрата ГЖ (шахта Усковская). Цена: 2230-00 руб/тонна FCA (Обнорская, Новокузнецк-Северный).
4) Марка концентрата ГЖ+Ж (шахта Усковская, шахта Ерунаковская, шахта Осинниковская, шахта Есаульская). Цена: 3240-00 руб/тонна FCA (Новокузнецк-Северный).
5) Марка концентрата Ж (шахта Ерунаковская). Цена: 2950-00 руб/тонна FCA (Обнорская, Новокузнецк-Северный).
Качественные характеристики уточняйте у менеджеров компании. Заявки принимаются до 30.03.2016 г.

 

Добавлено: 01.01.2016 14:31
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Контактное лицо:  Станислав Васильевич Переверзев
Фирма:  ООО ЛСК "БиоЛайн"
Телефон:  Тел. +7 (3843) 78-50-23; 78-50-28. Тел./факс: +7 (3843) 78-50-32 (приёмная).
Адрес:  654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28 а.
E-mail:  Написать письмо
Сайт: biolinecompany.com


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Принимаются заявки на поставку угольного концентрата на 1 - 2 квартал 2016 года.
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