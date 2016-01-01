Принимаются заявки на поставку угольного концентрата на 1 - 2 квартал 2016 года. Россия.

Принимаются заявки на поставку угольного концентрата на 1 - 2 квартал 2016 года. Цена поставки фиксируется на момент подписания договора (контракта).

1) Марка концентрата ГЖ (шахта Распадская, разрез Распадский). Цена: 2450-00 руб/тонна FCA (Междуреченск).

2) Марка концентрата ГЖО (МУК 96). Цена: 1970-00 руб/тонна FCA (Междуреченск).

3) Марка концентрата ГЖ (шахта Усковская). Цена: 2230-00 руб/тонна FCA (Обнорская, Новокузнецк-Северный).

4) Марка концентрата ГЖ+Ж (шахта Усковская, шахта Ерунаковская, шахта Осинниковская, шахта Есаульская). Цена: 3240-00 руб/тонна FCA (Новокузнецк-Северный).

5) Марка концентрата Ж (шахта Ерунаковская). Цена: 2950-00 руб/тонна FCA (Обнорская, Новокузнецк-Северный).

Качественные характеристики уточняйте у менеджеров компании. Заявки принимаются до 30.03.2016 г.





