Принимаются заявки на поставку угольного концентрата на 1 - 2 квартал 2016 года. Россия.
Принимаются заявки на поставку угольного концентрата на 1 - 2 квартал 2016 года. Цена поставки фиксируется на момент подписания договора (контракта).
1) Марка концентрата ГЖ (шахта Распадская, разрез Распадский). Цена: 2450-00 руб/тонна FCA (Междуреченск).
2) Марка концентрата ГЖО (МУК 96). Цена: 1970-00 руб/тонна FCA (Междуреченск).
3) Марка концентрата ГЖ (шахта Усковская). Цена: 2230-00 руб/тонна FCA (Обнорская, Новокузнецк-Северный).
4) Марка концентрата ГЖ+Ж (шахта Усковская, шахта Ерунаковская, шахта Осинниковская, шахта Есаульская). Цена: 3240-00 руб/тонна FCA (Новокузнецк-Северный).
5) Марка концентрата Ж (шахта Ерунаковская). Цена: 2950-00 руб/тонна FCA (Обнорская, Новокузнецк-Северный).
Качественные характеристики уточняйте у менеджеров компании. Заявки принимаются до 30.03.2016 г.
Контактное лицо: Станислав Васильевич Переверзев
Фирма: ООО ЛСК "БиоЛайн"
Телефон: Тел. +7 (3843) 78-50-23; 78-50-28. Тел./факс: +7 (3843) 78-50-32 (приёмная).
Адрес: 654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28 а.
E-mail: Написать письмо
Сайт: biolinecompany.com