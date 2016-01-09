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ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ СМОЛЕНСКА Смоленск.




Компания «ОРИС-ПЛАСТ»

Тел./факс: +7 (4812) 56-63-61

Тел. моб.: +7 (903) 007-80-81


ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА


- Качественные и нержавеющие стали, медный, бронзовый и латунный прокат;

- Трубы: электросварные, катаные, х/д (тянутые), водогазопроводные;

- Арматура, угол, балка, швеллер, круг, квадрат, катанка, полоса;

- Лист г/к, х/к, оцинкованный, конструкционный, нержавеющий;

- Калиброванная сталь, фасонная сталь, сталь серебрянка, чугун, метизы.

- Пластиковые трубы и фитинги, труба Pragma, труба Magnum, труба Корсис, трубы из ПЭ по ГОСТ для напорного питьевого, технического водоснабжения и газопроводов, трубы из сшитого полиэтилена PE-X и фитинги, трубы и фитинги из полипропилена, трубы и фитинги из НПВХ (напластифицированного поливинилхлорида) для напорного водоснабжения, трубы и фитинги из ХПВХ, трубы дренажные из ПЭ и ПВХ, труба металлополимерная, фитинги и фасонные части;

- Стальные и пластиковые трубы для отопления, трубы ППУ ПЭ, ППУ ОЦ, трубы ВУС (Гидроизоляция), отводы в изоляции  ППУ ПЭ, ППУ ОЦ, ВУС, ЦПИ, трубы с ЦПП, ЦПИ, скорлупы теплоизоляционные, труба Касафлекс, Изопрофлекс, неподвижные опоры для труб в ППУ, подвижные опоры для труб ППУ, концевые элементы, ППУ, комплект изоляции стыков.

 

Компания «ОРИС-ПЛАСТ»

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

Тел./факс: +7 (4812) 56-63-61

Тел. моб.: +7 (903) 007-80-81

 

Добавлено: 09.01.2016 1:24
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Контактное лицо:  отдел продаж
Фирма:  ООО "ОРИС-ПЛАСТ"
Телефон:  +7 (4812) 56-63-61 +7 (903) 007-80-81
Адрес:  214000 Смоленск, Чуриловский тупик, 6/2
E-mail:  Написать письмо


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ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ СМОЛЕНСКА
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