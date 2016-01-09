ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ СМОЛЕНСКА Смоленск.
Компания «ОРИС-ПЛАСТ»
Тел./факс: +7 (4812) 56-63-61
Тел. моб.: +7 (903) 007-80-81
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
- Качественные и нержавеющие стали, медный, бронзовый и латунный прокат;
- Трубы: электросварные, катаные, х/д (тянутые), водогазопроводные;
- Арматура, угол, балка, швеллер, круг, квадрат, катанка, полоса;
- Лист г/к, х/к, оцинкованный, конструкционный, нержавеющий;
- Калиброванная сталь, фасонная сталь, сталь серебрянка, чугун, метизы.
- Пластиковые трубы и фитинги, труба Pragma, труба Magnum, труба Корсис, трубы из ПЭ по ГОСТ для напорного питьевого, технического водоснабжения и газопроводов, трубы из сшитого полиэтилена PE-X и фитинги, трубы и фитинги из полипропилена, трубы и фитинги из НПВХ (напластифицированного поливинилхлорида) для напорного водоснабжения, трубы и фитинги из ХПВХ, трубы дренажные из ПЭ и ПВХ, труба металлополимерная, фитинги и фасонные части;
- Стальные и пластиковые трубы для отопления, трубы ППУ ПЭ, ППУ ОЦ, трубы ВУС (Гидроизоляция), отводы в изоляции ППУ ПЭ, ППУ ОЦ, ВУС, ЦПИ, трубы с ЦПП, ЦПИ, скорлупы теплоизоляционные, труба Касафлекс, Изопрофлекс, неподвижные опоры для труб в ППУ, подвижные опоры для труб ППУ, концевые элементы, ППУ, комплект изоляции стыков.
Компания «ОРИС-ПЛАСТ»
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
Тел./факс: +7 (4812) 56-63-61
Тел. моб.: +7 (903) 007-80-81
Контактное лицо: отдел продаж
Фирма: ООО "ОРИС-ПЛАСТ"
Телефон: +7 (4812) 56-63-61 +7 (903) 007-80-81
Адрес: 214000 Смоленск, Чуриловский тупик, 6/2
E-mail: Написать письмо