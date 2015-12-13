новое поступление пружинной проволоки Россия.
новое поступление пружинной проволоки сталь 60с2а, сталь 51хфа, сталь 70, сталь 12х18н10т, сталь 68ГА, ГОСТ 1071-81; ГОСТ 9389-75, ГОСТ 14963-78, ТУ 3-1002-77 0,3мм; 0,4мм; 0,5мм; 0,6мм; 0,7мм; 0,8мм; 0,9мм; 1мм; 1,2мм; 1,4мм; 1,5мм; 1,6мм; 1,8мм; 2мм; 2,2мм; 2,5мм; 3мм; 3,2мм; 3,5мм; 4мм; 4,5мм; 5мм, 5,5мм; 6мм; 7мм; 8мм; 9мм; 10мм; 11мм; 12мм; 13мм; 14мм.
Оперативная и полная информация условиях о наличии, ценах, и сроках отгрузки по телефонам МетизСтройЦентр:
(343) 264-04-49, 264-04-29, komplekt-ek@mail.ru
ООО «МетизСтройЦентр » - http://www.metiz-ek.ru
Контактное лицо: Артем
Фирма: МетизСтройЦентр
Телефон: (343) 264-04-29,(343) 264-04-49, (343) 264-04-50, (343) 264-04-65,
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Адрес: 620075, Россия,г Екатеринбург ул.Шефская 3Г оф.218-219
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Сайт: http://www.metiz-ek.ru