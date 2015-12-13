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новое поступление пружинной проволоки Россия.




новое поступление пружинной проволоки  сталь 60с2а, сталь 51хфа, сталь 70, сталь 12х18н10т, сталь 68ГА, ГОСТ 1071-81; ГОСТ 9389-75, ГОСТ  14963-78, ТУ 3-1002-77  0,3мм; 0,4мм; 0,5мм; 0,6мм; 0,7мм; 0,8мм; 0,9мм; 1мм; 1,2мм; 1,4мм; 1,5мм; 1,6мм; 1,8мм; 2мм; 2,2мм; 2,5мм; 3мм; 3,2мм; 3,5мм; 4мм; 4,5мм; 5мм, 5,5мм; 6мм; 7мм; 8мм; 9мм; 10мм; 11мм; 12мм; 13мм; 14мм.

Оперативная и полная информация условиях о наличии, ценах, и сроках отгрузки по телефонам МетизСтройЦентр:

 (343) 264-04-49, 264-04-29, komplekt-ek@mail.ru

ООО «МетизСтройЦентр » - http://www.metiz-ek.ru


 

Добавлено: 13.12.2015 12:39
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Контактное лицо:  Артем
Фирма:  МетизСтройЦентр
Телефон:  (343) 264-04-29,(343) 264-04-49, (343) 264-04-50, (343) 264-04-65,
Реквзиты: 
ООО «МетизСтройЦентр» ИНН 6670268452 КПП 667001001 Юр. адрес: 620078 г. Екатеринбург, ул. Библиотечная, 37-9 Факт.адрес: 620017 г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3Г оф. 219 ОГРН:1096670027838 р/с 40702810050090000217 в филиал "Уральский" ЗАО "Банк Интеза" к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 Директор: Мигунов Артем Витальевич, на основании Устава.

Адрес:  620075, Россия,г Екатеринбург ул.Шефская 3Г оф.218-219
E-mail:  Написать письмо
Сайт: http://www.metiz-ek.ru


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новое поступление пружинной проволоки
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