Северсталь занята разработкой новых видов стали для автомобильного сектора Россия.

Северсталь продолжает наращивать и увеличивать свои компетенции в изготовлении новых видов стали для автомобильной промышленности не только в США, но и в России.

На Череповецком металлургическом комбинате налажено производство оцинкованного проката с BH-эффектом (Bake Hardening effect – эффект термического упрочнения) для автомобильной промышленности.

От простых сталей, стали с BH-эффектом отличаются высокой штампуемостью в совокупности с существенным упрочнением отштампованных деталей в процессе высокотемпературной сушки лакокрасочного покрытия. Это дает возможность лучше защищать внешние панели автомобиля.

Технология производства оцинкованных сверхнизкоуглеродистых сталей с BH-эффектом для автопрома была разработана в рамках программы освоения новых видов стали.

По результатам проведенных тестов были определены самые оптимальные условия и технология производства стали, полностью соответствующие требованиям международных автомобильных компаний, таких как GM, Wolksvagen, FORD, Renault, PSA, Hyundai и др.



