В США на 10% увеличилась выплавка стали Россия.

Количество стали выплавляемой в США увеличилось на 10 % в период с 20 по 26 ноября, но по сравнению с предыдущей недели произошло уменьшение на 3,1 %. Об этом говорят исходные данные статистики.

В США на металлургических заводах за этот период было выплавлено около 1,815 млн тонн стали. Производственные мощности металлургических предприятий Америки использовались на 73 %.

На заводах в США было произведено примерно 1,650 млн тонн стали, но это было годом раньше, а задействованные мощности на тот момент составляли 68 %.

Ранее было предположение руководителя комитета по экономики World Steel Association и главы компании Ternium Дэниел Новегил, которая занимается металлургией, о том, что объемы использования стали в Штатпх в 2011 году будут увеличены до 11,6 % по сравнению с 2010 годом. А в 2012 году, по их прогнозам, использование металла в Америке будет увеличено на 5,2 % и вырастет до 93 млн тонн.

Так же заметим, что в сентябре месяце 2011 год был увеличен экспорт продукции из стали на почти на 23 % до 1,213 млн то, по сравнению с этим же периодом 2010 года. А по сравнению с предыдущим месяцем поставки металла из Америки возросли на 2 %.

Итоговым моментом января-сентября месяцев 2011 года в сравнении с этим же интервалом 2010 года вывоз из США продукции из стали увеличился на 8,9% .



