В Ассоциации "Промметиз" - новый генеральный директор Россия.

На собрании участников Ассоциация «Промметиз» генеральным директором ассоциации был назначен Борис Яранцев.

Яранцев родился в г. Магнитогорске 25.01.1951 года. Закончил Всесоюзный машиностроительный институт. Свою трудовую деятельность начал в 1972 году на Орловском сталепрокатном заводе. В 1986 году его пригласили на работу в Министерство черной металлургии СССР. После реорганизации министерства с 1991 года работал заместителем директора в Торговом Доме «Металлургия», затем Генеральным директором фирмы «Финансы и металл». С апреля 2005 года Борис Михайлович- заместитель Генерального директора ассоциации «Промметиз».



