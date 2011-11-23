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В Ассоциации "Промметиз" - новый генеральный директор Россия.




На собрании участников Ассоциация «Промметиз» генеральным директором ассоциации был назначен Борис Яранцев.

Яранцев родился в г. Магнитогорске 25.01.1951 года. Закончил Всесоюзный машиностроительный институт. Свою трудовую деятельность начал в 1972 году на Орловском сталепрокатном заводе. В 1986 году его пригласили на работу в Министерство черной металлургии СССР. После реорганизации министерства с 1991 года работал заместителем директора в Торговом Доме «Металлургия», затем Генеральным директором фирмы «Финансы и металл». С апреля 2005 года Борис Михайлович- заместитель Генерального директора ассоциации «Промметиз».

 

Добавлено: 23.11.2011 16:44
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