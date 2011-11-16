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Уралэлектромедь возводит новый цех электролиза меди Россия.




Комбинат Уралэлектромедь (входит в состав Уральской горно-металлургической компании) на заключительном этапе монтажа оборудования двух технологических кранов в возводящемся цехе  по электролизу меди. Совокупная стоимость этих двух кранов составила 147 млн руб. Все работы планируется завершить к концу этого года.

Эксплуатация кранов непосредственно связана с автоматизированным процессом работы трех технологических машин цеха: подготовки анодов, катодосдирочной и машины промывки анодного скрапа. Краны могут работать в двух режимах автоматический и полуавтоматический.

Год тому назад в возводящемся цехе электролиза меди был запущен первый этап монтажа кранов. В здании цеха были закреплены основные балки крана и тележки. Затем краны эксплуатировались при установке основного технологического оборудования – 448 электролизных ванн. Второй этап это этап монтирования. На этом этапе была смонтирована механическая часть (подъемные лестницы, площадки, переходные мостики, буфера и элементы ограждения) и электрическая часть (шкаф временного электроснабжения, коммутация навесного оборудования). В заключении всех монтажных работ их оснастят оборудованием для выполнения операции загрузки-выгрузки электродов.

 

Добавлено: 16.11.2011 16:24
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Уралэлектромедь возводит новый цех электролиза меди
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