На сервисном центре компании «Глобус-Сталь» заработала новая современная линия резки нержавеющих сталей. Россия.

Уникальность линии и её новые технические возможности позволят российским потребителям получать сервис европейского уровня в кратчайшие сроки.



Новая линия поперечной резки является уникальной для российского рынка, т.к. позволяет резать холоднокатаные и горячекатаные рулоны толщиной до 4 мм включительно и шириной до 1500 мм. Линия произведена известным европейским производителем оборудования и включает последние технические решения по обработке нержавеющих сталей.

Новая модель ножниц обеспечивает резку нержавеющих рулонов со скоростью 40–60 м/мин, что позволяет перерабатывать до 5000 тонн нержавеющего проката в месяц и сократить срок выполнения любого заказа до 1-2 дней. Максимальная длина листов после резки составляет 12 метров, что дает возможность выполнить любой нестандартный заказ. Конструкция линии отвечает самым жестким требованиям по сохранению качества поверхности металла, что особенно актуально при резке холоднокатаного проката с зеркальной и полузеркальной поверхностью

Основные параметры линии:

толщина рулонов 0,4–4 мм,



марки сталей: 409, 410, 430, 201, 304, 316.



ширина рулонов 300–1500 мм,



длина готовых листов 300–12000 мм,



прокладка бумагой,



проклейка пленкой.

Важным преимуществом является усовершенствованный правильный агрегат, позволяющий добиваться идеальной плоскостности на любых рулонах. Это очень важно при последующей лазерной резке или шлифовке металла.

Многим российским потребителям будет интересна возможность резки рулонов толщиной 3 и 4 мм, т.к. переработка таких толщин является очень сложным процессом из-за высоких нагрузок на все элементы линии. До недавнего времени такой сервис был недоступен большинству потребителей.



Независимо от толщины переработка нержавеющих рулонов во всем диапазоне толщин осуществляется в полном соответствии с мировыми стандартами качества. Компания «Глобус-Сталь» специально разработала внутренние технические условия на резку нержавеющего проката, причем, более жесткие, чем требования мировых и отечественных стандартов (EN, ASTM, DIN, ГОСТ).



