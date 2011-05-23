Новости металлургии RSS-лента

Труба стальная Д 325 мм. Б у
Труба стальная Д 325 мм. Б уТруба стальная Д 325 мм. Бу, лежалые,...
круг сталь 40ХН
круг сталь 40ХНКруг 40ХН ф200 (4 шт.) -2,227тнКруг 40ХН...
Круг горячекатаный сталь 35ХГСА
Круг горячекатаный сталь 35ХГСА Круг горячекатаный сталь 35ХГСА Продам круг...
Лист 10Х17Н13М2Т нержавеющий кислотостойкий
Лист 10Х17Н13М2Т нержавеющий кислотостойкий Лист 10Х17Н13М2Т нержавеющий кислотостойкий...
Швеллер 40П
Швеллер 40ПШвеллер 40 с параллельными гранями полок –...
Шестигранник ст.25
Шестигранник ст.25Шестигранник ГОСТ 2879-88(горячекатанный),...

Вся продукция

На сервисном центре компании «Глобус-Сталь» заработала новая современная линия резки нержавеющих сталей. Россия.




Уникальность линии и её новые технические возможности позволят российским потребителям получать сервис европейского уровня в кратчайшие сроки.

Новая линия поперечной резки является уникальной для российского рынка, т.к. позволяет резать холоднокатаные и горячекатаные рулоны толщиной до 4 мм включительно и шириной до 1500 мм. Линия произведена известным европейским производителем оборудования и включает последние технические решения по обработке нержавеющих сталей.

Новая модель ножниц обеспечивает резку нержавеющих рулонов со скоростью 40–60 м/мин, что позволяет перерабатывать до 5000 тонн нержавеющего проката в месяц и сократить срок выполнения любого заказа до 1-2 дней. Максимальная длина листов после резки составляет 12 метров, что дает возможность выполнить любой нестандартный заказ. Конструкция линии отвечает самым жестким требованиям по сохранению качества поверхности металла, что особенно актуально при резке холоднокатаного проката с зеркальной и полузеркальной поверхностью

Основные параметры линии:

  • толщина рулонов 0,4–4 мм,
  • марки сталей: 409, 410, 430, 201, 304, 316.
  • ширина рулонов 300–1500 мм,
  • длина готовых листов 300–12000 мм,
  • прокладка бумагой,
  • проклейка пленкой.

Важным преимуществом является усовершенствованный правильный агрегат, позволяющий добиваться идеальной плоскостности на любых рулонах. Это очень важно при последующей лазерной резке или шлифовке металла.

Многим российским потребителям будет интересна возможность резки рулонов толщиной 3 и 4 мм, т.к. переработка таких толщин является очень сложным процессом из-за высоких нагрузок на все элементы линии. До недавнего времени такой сервис был недоступен большинству потребителей.

Независимо от толщины переработка нержавеющих рулонов во всем диапазоне толщин осуществляется в полном соответствии с мировыми стандартами качества. Компания «Глобус-Сталь» специально разработала внутренние технические условия на резку нержавеющего проката, причем, более жесткие, чем требования мировых и отечественных стандартов (EN, ASTM, DIN, ГОСТ). 

 

Добавлено: 23.05.2011 14:35
.::Новости металлургии::.
←Предыдущий    Следующий→
Закрыть
На сервисном центре компании «Глобус-Сталь» заработала новая современная линия резки нержавеющих сталей.
Новости фирм. Россия. RSS-лента
Новые фирмы. Россия.
  • ООО "Северная Параллель"

    Компания ООО «Северная Параллель» осуществляет поставки металлопроката,...

  • HW-Inox

    Компания HW Inox предлагает из наличия, со склада в Германии, листовой горячекатанный прокат с...

  • ООО ТК «Уральский Центр МеталлоСнабжения»

    Уральский Центр МеталлоСнабжения - ведущий поставщик стальных котельных труб ТУ...

  • ООО Энергия

    Компания Энергия  занимается производством и поставкой медного и бронзового проката, а также...

  • ООО ПТК "ПромСталь"

    Производство металлоизделий, поставка металлопрокатной продукции, изготовление и монтаж...