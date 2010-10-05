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Двенадцать сатльных заводов в Египте Россия.




Как сообщает Steelonthenet.com, египетское министерство торговли и промышленности намерено предложить 12 новых лицензий на строительство стальных заводов, чтобы встретить растущий спрос на сталь до 2017 г. Крайние сроки для запуска этих лицензий будут определены к началу следующего месяца и основаны на рекомендациях, которые будут представлены в министерство.

Согласно Egyptian Industrial Development Authority (IDA), новые фабрики жизненно важны для достаточного запаса стали, которая, как ожидают, достигнет 5 млн т к 2017 г., в случае если темп роста продолжит повышаться на 7%, и повысятся до 6 млн т, если темп роста достигает 8%.

 

Добавлено: 05.10.2010 15:03
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Двенадцать сатльных заводов в Египте
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