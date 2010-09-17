США: рост производства стали за неделю на 17,4% Россия.

По информации American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю, окончившуюся 11 сентября 2010 г., составило 1,744 млн т, а производственные мощности использовались на 72,1%. За соответствующую неделю прошлого года выпуск стали в США составил 1,486 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 62,1%.

Таким образом, текущие производственные показатели демонстрируют рост на 17,4% по сравнению с прошлым годом, и рост на 2,1% к предыдущей неделе.





