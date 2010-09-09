«Евраз»: спрос на металлопрокат слаб, поскольку кризис инвестиций продолжается Россия.

Старший вице-президент «Евраз Груп» Павел Татьянин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о текущем состоянии металлургии.



«Резкие изменения закончились. Период резкого падения спроса и, соответственно, объемов производства, уже позади, – констатирует Павел Татьянин. – И мы считаем, что определенная стабилизация наступила. Мы видим некоторое улучшение ситуации на всех основных рынках».

Тем не менее, если говорить о прибыльности отрасли, то она, по словам вице-президента «Евраз Груп», до сих пор находится не на тех уровнях, которые мы наблюдали в течение многих лет. Вопросы прибыльности и достаточности денежных средств для большого количества компаний индустрии остаются актуальными.

«На данном этапе развития речь идет прежде всего о спросе, – подчеркивает Павел Татьянин. – Он остается довольно слабым. Конечно, государство на отдельных рынках пытается этот спрос поддерживать, активно инвестируя средства в инфраструктурные проекты. В этом смысле «Евраз», наверное, один из самых больших бенефициаров этого инфраструктурного цикла нового инвестирования, которое государственные органы и национальные правительства сейчас начали».



Если говорить о спросе не металлопрокат в широком смысле, очевидно, что спроса недостаточно, и понятно, что во всем мире есть кризис с объемами инвестиций. Пока этот кризис будет продолжаться, очевидно, что спрос на металлопрокат как один из видов инвестиционных продуктов будет слабым, заключает вице-президент «Евраз Груп».



